Siebte Niederlage in Serie: Kahun mit Chicago weiter in der Krise

Philadelphia (SID) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun steckt mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter tief in der Krise. Chicago verlor bei den Philadelphia Flyers mit 0:4, es war die zweite Niederlage unter dem neuen Trainer Jeremy Colliton und die siebte in Serie. Olympia-Silbermedaillengewinner Kahun stand 13:53 Minuten auf dem Eis.

Kahun (Nr. 24) und Chicago in der Krise © SID

Colliton hatte fünf Tage zuvor den entlassenen Joel Quenneville an der Bande des sechsmaligen Stanley-Cup-Siegers ersetzt. In der Western Conference belegt Chicago den vorletzten Platz.