Siebter Meistertitel für Thüringer Handball-Frauen

Großröhrsdorf (SID) - Die Handball-Frauen des Thüringer HC haben sich vorzeitig ihre siebte deutsche Meisterschaft gesichert. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller gewann am Samstag am 23. Spieltag beim HC Rödertal in Sachsen 35:22 (15:10) und ist drei Runden vor Saisonende mit 44:2 Punkten nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Der Thüringer HC gewinnt den Meistertitel © SID

Der zweitplatzierte Titelverteidiger SG BBM Bietigheim hat nach einem 23:23 (11:13) beim Buxtehuder SV 36:10 Zähler auf dem Konto. Der THC hatte seine vorherigen sechs Meistertitel von 2011 bis 2016 in Serie gewonnen. Dazu kamen die beiden Pokalsiege 2011 und 2013. Keine Mannschaft hat seit der Wiedervereinigung mehr DM-Titel gewonnen als der Thüringer HC.