Siebter Sieg für Rallycross-Dominator Kristoffersson

Lohéac (SID) - Titelverteidiger Johan Kristoffersson hat die Konkurrenz in der Rallycross-WM weiterhin im Griff. Der Schwede feierte am Sonntag im französischen Loheac seinen siebten Sieg im achten Saisonlauf und baute die Führung im Gesamtklassement damit aus.

Johan Kristoffersson siegte vor Sebastien Loeb © SID

Der VW-Pilot setzte sich im Finale vor dem Norweger Andreas Bakkerud im Audi durch, Dritter wurde dessen Landsmann Petter Solberg im VW. In der Gesamtwertung führt Kristoffersson mit nun 224 Punkten deutlich vor Bakkerud (165), hat den erneuten Titelgewinn bei noch vier ausstehenden WM-Läufen aber noch nicht sicher.

Der nächste WM-Lauf findet am 15./16. September in Lettland statt, in Deutschland macht die Rallycross-WM am 13./14. Oktober auf dem Estering nahe Hamburg Station.