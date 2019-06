Sieg bei Europaspielen: Tischtennis-Teams holen alle Olympia-Plätze

Minsk (SID) - Die deutschen Tischtennis-Teams haben ihr Ziel erreicht und durch die Team-Erfolge bei den Europaspielen in Minsk alle zu erspielenden Startplätze für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio geholt. Die topgesetzte Männer-Mannschaft um Einzel-Sieger Timo Boll setzte sich im Endspiel mit 3:0 gegen Schweden durch, die Frauen behielten gegen Rumänien mit 3:0 ebenfalls klar die Oberhand.

Einzel-Zweite Han Ying gewinnt mit deutschem Team Finale © SID

Damit qualifizierte sich Deutschland in beiden Mannschaftswettbewerben für die Spiele in Japan, zudem räumten die Asse des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) für beide Einzel-Turniere je zwei Plätze ab. Auch das Mixed ist dank des Sieges bei den Europaspielen von Petrissa Solja (Langstadt) und Patrick Franziska (Saarbrücken) definitiv in Tokio vertreten.

In Minsk hatten beide Teams keine Probleme in ihren Finals: Boll, Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Franziska gaben im Finale wie im gesamten Turnier kein Spiel her. Bei den Frauen waren Han Ying (Düsseldorf), Nina Mittelham (Berlin) und Ersatzspielerin Shan Xiaona (Berlin) beinahe überrascht, das stärker eingeschätzte Rumänien so deutlich zu schlagen.

Das deutsche Frauen-Team war ursprünglich mit Mixed-Siegerin Solja an den Start gegangen. Im Viertelfinale verletzte sich die 25-Jährige jedoch am Oberarm und fiel aus. Für sie rückte Xiaona in die Mannschaft.