Sieg für Nowitzki und Mavericks, Hawks verlieren bei Schröder-Rückkehr

Atlanta (SID) - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen seltenen Auswärtssieg gefeiert. Bei den New York Knicks setzte sich das Team um den Basketballstar aus Würzburg mit 110:97 durch, Nowitzki steuerte 13 Punkte bei. Dallas hatte zuvor über einen Monat lang nicht mehr auswärts gewonnen.

Auswärtssieg für Dirk Nowitzki und die Mavericks © SID

"Ich wusste gar nicht, dass das so lange her ist", sagte Nowitzki. "Es gibt jetzt logischerweise einige Teams, die sich die ein oder andere Niederlage einfangen wollen. Wir sind eins der Teams, die noch gewinnen wollen. Dann sehen wir, wo wir am Ende beim Draft rauskommen", so der 39-Jährige. Für die Mavericks, die bereits aus dem Play-off-Rennen ausgeschieden sind, war es in der laufenden Spielzeit erst der achte Erfolg in der Fremde.

Unterdessen musste Dennis Schröder bei seiner Rückkehr auf das Parkett für die Atlanta Hawks eine weitere Niederlage einstecken. Schröder, der aufgrund einer Ellenbogenverletzung ein Spiel pausiert hatte, kam beim 107:119 gegen die Oklahoma City Thunder auf 18 Punkte, zwei Rebounds und acht Assists. Für die Hawks, die ebenfalls keine Chance mehr haben die Meisterrunde zu erreichen, war es die 48. Saisonpleite.