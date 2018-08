Sieg gegen Bilbao: Hannover feiert erfolgreiche Generalprobe

Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat eine erfolgreiche Generalprobe für das erste Pflichtspiel der Saison gefeiert. Acht Tage vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten Karlsruher SC gewannen die Niedersachsen gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao mit 2:0 (2:0).

Niclas Füllkrug trifft in der Nachspielzeit zum 1:1 © SID

Die Tore für das Team von Trainer Andre Breitenreiter, dessen Vertragsverlängerung bis 2021 kurz vor dem Spiel bekannt gegeben wurde, erzielten Niclas Füllkrug (23.) und fünf Minuten später Takuma Asano.

Am 19. August muss Hannover in der ersten Pokalrunde beim KSC antreten. Das erste Bundesligaspiel der neuen Saison bestreitet Hannover am 25. August beim Nordrivalen Werder Bremen.