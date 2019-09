Sieg gegen Cilic: Nadal besteht ersten Härtetest in New York

New York (SID) - Tennis-Superstar Rafael Nadal (33) hat bei den US Open seinen ersten Härtetest bestanden und das Viertelfinale erreicht. Im Duell der ehemaligen New Yorker Champions gab der Spanier gegen Marin Cilic zwar seinen ersten Satz im Turnier ab, bezwang den Kroaten aber letztlich souverän in 2:49 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. Im neunten Aufeinandertreffen mit Cilic, der 2014 in Flushing Meadows triumphiert hatte, war es für den French-Open-Sieger der siebte Erfolg.

Rafael Nadal ist in New York auf Kurs © SID

Der 18-malige Grand-Slam-Sieger Nadal trifft in der Runde der letzten Acht auf den Argentinier Diego Schwartzman, der zuvor ATP-Champion Alexander Zverev (Hamburg) im Achtelfinale geschlagen hatte. Bei den US Open hat Nadal bereits dreimal den Titel gewonnen.