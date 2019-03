Sieg gegen Düsseldorf: Augsburg vor Einzug ins Play-off-Halbfinale

Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther stehen dicht vor dem Einzug ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im fünften Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Düsseldorfer EG setzten sich die Panther am Sonntag mit 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) nach Verlängerung durch und holten damit den dritten Sieg. Ein Erfolg fehlt noch zur ersten Halbfinal-Teilnahme seit der Saison 2009/2010, diesen kann Augsburg am Freitag (19.30 Uhr) in Düsseldorf holen.

Patrick Buzas (l.) und die Panther gewannen 4:3 © SID

Thomas Holzmann erzielte in der Overtime nach 1:32 Minuten den entscheidenden Treffer für die Panther, die sich erst durch einen Treffer von David Stieler 46 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hatten. Zuvor waren Ryan McKiernan (19.), Marco Nowak (36.) und Alexander Barta (37.) für Düsseldorf erfolgreich. Augsburg konterte vor 6139 Zuschauern durch Matthew Fraser (22.), Jaroslav Hafenrichter (43.) und Stieler (60.).