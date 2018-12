Sieg gegen Estland: Deutsche Basketballer in WM-Quali zurück in der Erfolgsspur

Ludwigsburg (SID) - Die deutschen Basketballer sind zurück in der Erfolgsspur. Drei Tage nach der ersten Niederlage in der WM-Qualifikation schlug das Team von Bundestrainer Henrik Rödl auch ohne zahlreiche Stars den Außenseiter Estland mit 87:70 (41:27). Am Freitag hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ihr Spitzenspiel mit 84:92 in Griechenland verloren, das Ticket für das Turnier in China ist ihr aber bereits sicher.

Thiemann war erfolgreichster Werfer der DBB-Auswahl © SID

Johannes Thiemann (16) und Andreas Seiferth (14) und waren gegen Estland die besten Werfer für Rödls Team, das neben den NBA- und EuroLeague-Profis auch auf Kapitän Robin Benzing und Center Maik Zirbes wegen Vereinsverpflichtungen verzichten musste. Mit nun neun Siegen nach zehn Spielen bleibt Rödls Team im Rennen um den Gruppensieg, der eine einfachere Auslosung für das WM-Turnier in China verspricht. Die Entscheidung darüber fällt in den letzten beiden Quali-Spielen am 21. Februar in Israel und drei Tage später in Bamberg gegen Griechenland.