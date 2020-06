Sieg gegen Florenz: Lazio bleibt nach Ribery-Tor cool

Köln (SID) - Verfolger Lazio Rom hat sich auch von einem Tor des frühen Bayern-Stars Franck Ribery nicht aus der Ruhe bringen lassen und seinen ersten Sieg seit dem Restart der Serie A gefeiert. Der Tabellenzweite aus der Hauptstadt drehte beim 2:1 (0:1) gegen Riberys AC Florenz das Spiel, Rekordmeister Juventus Turin ist an der Spitze weiterhin vier Punkte entfernt.

Immobile (r.) traf zum Ausgleich vom Punkt © SID

Der frühere Dortmunder Ciro Immobile per Foulelfmeter (66.) und der Spanier Luis Alberto (83.) trafen für die Gastgeber. Der 37-jährige Ribery hatte nach einer tollen Einzelaktion sein drittes Saisontor (25.) erzielt, zuletzt war er Ende September in einem Auswärtsspiel beim AC Mailand (3:1) erfolgreich gewesen. Florenz beendete die Partie am Samstagabend nach der Roten Karte gegen Dusan Vlahovic (90.+5) nur mit zehn Mann.

Ribery, der nach zwölf Jahren bei Bayern München im vergangenen Sommer nach Italien gewechselt war, hatte sich im Dezember wegen einer Knöchelverletzung einer Operation unterziehen müssen. Schon nach seinem Comeback am vergangenen Montag (1:1 gegen Brescia Calcio) war der Flügelspieler für eine starke Leistung gelobt worden.

Lazio, das am ersten Spieltag nach der Corona-Zwangspause 2:3 bei Atalanta Bergamo verloren hatte, darf damit weiter auf die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte hoffen. Florenz auf Platz 13 ist noch nicht endgültig gerettet.