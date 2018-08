Sieg gegen Florenz: Schalke in guter Form

Gelsenkirchen (SID) - Vizemeister Schalke 04 hat sich zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in guter Form präsentiert. Der Champions-League-Teilnehmer besiegte den italienischen Erstligisten AC Florenz in der heimischen Arena mit 3:0 (0:0).

Schalke 04 überzeugt im Test gegen Florenz © SID

Weston McKennie (69.), Neuzugang Steven Skrzybski (75.) und Cedric Teuchert (84.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco. Die Königsblauen gastieren am ersten Spieltag am 25. August beim VfL Wolfsburg.