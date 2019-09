Sieg gegen Kanada: Basketballer buchen Ticket für Olympia-Qualifikationsturnier

Köln (SID) - Die deutschen Basketballer haben bei der WM in China ihr letztes Platzierungsspiel gegen Kanada gewonnen und sind bei einen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 dabei. Zum Abschluss der insgesamt enttäuschend verlaufenen Endrunde setzte sich das Team um NBA-Profi Dennis Schröder in Shanghai mit 82:76 (36:33) durch.

Dennis Schröder war mit 21 Punkten bester Werfer © SID

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) schloss die Weltmeisterschaft auf Rang 18 ab, blieb im Olympia-Rennen und erreichte damit wenigstens ihr Minimalziel. Bester Werfer bei der teils schwachen Vorstellung im Shanghai Oriental Sports Center war Schröder mit 21 Punkten.

Bei der WM werden sieben Direkttickets für die Sommerspiele in Japan vergeben. Australien, Nigeria und der Iran haben ihres bereits sicher, vier weitere gehen an jeweils zwei Teams aus Europa sowie Süd- und Nordamerika. Die 16 nächstbesten Teilnehmer, darunter die deutsche Mannschaft, haben es in die Qualifikation geschafft. Ende Juni 2020 finden vier Sechserturniere statt, nur die Sieger fahren nach Tokio. Gastgeber Japan ist bei den Sommerspielen automatisch dabei.