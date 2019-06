Sieg gegen Kielce: Veszprem erster Finalist beim Final Four

Köln (SID) - Der ungarische Spitzenklub Telekom Veszprem hat beim Final Four der Handball-Champions-League in Köln das Endspiel erreicht. Veszprem, im Viertelfinale Endstation für den deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt, gewann gegen den polnischen Vertreter KS Kielce mit 33:30 (13:13) und trifft am Sonntag (18.00/Sky) auf den FC Barcelona oder Vardar Skopje/Nordmazedonien mit dem früheren deutschen Nationalspieler Christian Dissinger.

Führte Telekom Veszprem ins Finale: Petar Nenadic © SID

Die Ungarn stehen zum vierten Mal nach 2002, 2015 und 2016 im Endspiel der Champions League. Acht Jahre vor der Einführung des Final Four in Köln scheiterte Veszprem 2002 am SC Magdeburg. 2015 verlor man gegen Barcelona, 2016 gegen Kielce.

Am Samstag erwischte Veszprem den besseren Start und führte schnell mit 5:2. Die Verletzung ihres 39 Jahre alten Star-Torhüters Arpad Sterbik, der in der 21. Minute nach einem Gegenstoß von Kielces Marko Mamic von der Platte humpelte, schien die Ungarn vorübergehend aus dem Rhythmus zu bringen. Kielce glich beim 8:8 in der 22. Minute erstmals aus und ging wenig später in Führung, konnte sich aber nicht absetzen.

Das taten dafür die Ungarn, die Mitte der zweiten Halbzeit auf vier Tore davonzogen und Kielce mit Star-Trainer Talant Duschebajew fortan nicht mehr herankommen ließen. Veszprems bester Werfer in der mit 19.750 Zuschauern ausverkauften Kölner Lanxess-Arena war der überragende Spielmacher Petar Nenadic, der bei 14 Versuchen zwölf Treffer erzielte. Für Kielce traf Trainer-Sohn Alex Duschebajew siebenmal ins gegnerische Tor.