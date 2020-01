Sieg gegen Norwegen: Kroatien erreicht EM-Finale

Stockholm (SID) - Kroatien hat bei der Handball-EM das Finale erreicht. Der zweimalige Olympiasieger um den überragenden Kieler Domagoj Duvnjak besiegte Vize-Weltmeister Norwegen in einem hochklassigen Handball-Krimi nach zweimaliger Verlängerung mit 29:28 (26:26, 23:23, 12:10) und greift am Sonntag nach seinem ersten EM-Titel.

Kroatien feiert den Einzug ins EM-Finale © SID

Der Gegner der Kroaten im Endspiel ist Titelverteidiger Spanien oder Slowenien, beide Mannschaften stehen sich im zweiten Halbfinale am späten Freitagabend gegenüber. Für Norwegen, das weiter auf seinen ersten Titel bei einem großen internationalen Turnier warten muss, geht es unterdessen schon am Samstag (18.30 Uhr) um Platz drei.

Mann des Abends vor 16.573 Zuschauern in der umfunktionierten "Tele 2"-Fußballarena in Stockholm war Kapitän Duvnjak mit acht Treffern. Bei den Norwegern, die zuvor alle Spiele gewonnen hatten, traf Sagosen am häufigsten (zehn Tore).