Sieg gegen Österreich - Handballer spielen um Platz fünf

Wien (SID) - Die deutschen Handballer haben ihr drittes Hauptrundenspiel bei der EM gegen Österreich gewonnen und spielen am Samstag in Stockholm um Platz fünf. Vor rund 9000 Zuschauern in der Wiener Stadthalle setzte sich das Team von Bundestrainer Christian Prokop gegen den Gastgeber mit 34:22 (16:13) durch und bleibt mit vier Punkten Tabellendritter in der Gruppe 1 hinter den beiden Halbfinalisten Spanien und Kroatien.

Prokop zieht ein positives WM-Fazit © SID

Beste deutsche Werfer waren Timo Kastening (Hannover/6 Tore) und der fünfmal vom Siebenmeterpunkt erfolgreiche Tobias Reichmann (Melsungen).

Am Mittwoch trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zum Abschluss der Hauptrunde erneut in Wien auf Tschechien (20.30 Uhr/ZDF).