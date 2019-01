Sieg gegen Russland: Brasilien leistet DHB-Team Schützenhilfe

Berlin (SID) - Die deutschen Handballer können dank brasilianischer Schützenhilfe bei Einzug in die WM-Hauptrunde wieder mit der bestmöglichen Ausgangsposition um den angestrebten Platz im Halbfinale kämpfen. Die Südamerikaner besiegten Russland am Dienstag 25:23 (15:10) und zogen in der Tabelle der Gruppe A mit 4:4 Punkten dank des gewonnenen direkten Vergleichs an den Osteuropäern vorbei auf Rang drei.

Leonardo Tercariol ließ gegen Russland nur 23 Tore zu © SID

Sollte Brasilien diesen Platz durch einen zu erwartenden Erfolg gegen Außenseiter Korea im letzten Gruppenspiel verteidigen, würde die deutsche Mannschaft bei eigenem Weiterkommen die zwei gewonnenen Punkte vom 34:21-Erfolg über die Selecao mitnehmen in die Hauptrunde.