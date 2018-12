Sieg gegen Tschechien: DHB-Frauen erreichen EM-Hauptrunde

Brest (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben bei der EM in Frankreich die Hauptrunde erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener besiegte Tschechien im letzten Vorrundenspiel mit 30:28 (16:16) und beendete die Gruppe D nach zwei Siegen aus drei Spielen mit 4:2-Punkten.

Meike Schmelzer (r.) traf gegen Tschechien siebenmal © SID

"Ich bin super erleichtert", sagte Kapitänin Julia Behnke nach der spannenden Partie in der bretonischen Hafenstadt Brest und gab zu: "Das war sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir haben einen Fünf-Tore-Rückstand aufgeholt und immer an uns geglaubt - Ziel erreicht!"

Dank des Überraschungserfolges zum Auftakt gegen Titelverteidiger Norwegen (33:32) startet das deutsche Team mit zwei Zählern in die am Freitag beginnende zweite Turnierphase. In Nancy sind dann die Niederlande, Spanien und Ungarn die nächsten Gegner. Die besten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das Halbfinale.

Während WM-Viertelfinalist Tschechien mit 0:6-Zählern ausschied, begleiten aus der Gruppe D Norwegen und Rumänien das deutsche Team in die Hauptrunde. Beste Torschützin in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zum Vorrundenabschluss in Brest war Kreisläuferin Meike Schmelzer mit sieben Treffern.