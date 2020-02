Sieg im Verfolgerduell gegen Magdeburg: Flensburg erster THW-Jäger

Flensburg (SID) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt bleibt dem Erzrivalen THW Kiel in der Bundesliga auf den Fersen. Im Duell der Verfolger behielt der Titelverteidiger gegen den bis dahin punktgleichen SC Magdeburg mit 29:23 (14:12) die Oberhand und schob sich auf zwei Zähler an den Tabellenführer heran. "Das bessere Überzahlspiel hat für Flensburg den Ausschlag gegeben", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Bereits am Samstag hatte sich der deutsche Rekordmeister Kiel im Nordduell bei der TSV Burgdorf-Hannover souverän mit 32:25 (18:13) durchgesetzt. Zum direkten Duell zwischen Flensburg und Kiel kommt es am 30. April in Flensburg. Es ist der drittletzte Spieltag.