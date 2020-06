Sieg in Fürth: Nächster Erfolg für Sandhausen

Köln (SID) - Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie gefeiert und sich damit wohl der letzten Abstiegssorgen entledigt. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat gewann am 30. Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (2:0) und hat mit 39 Zählern vorerst neun Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Nun winkt sogar die beste Endplatzierung der Vereinsgeschichte.

Julius Biada (M.) erzielt das 2:0 für Sandhausen © SID

Kevin Behrens (15., Handelfmeter) und Julius Biada (39.) brachten die Gäste schon in der ersten Hälfte in Führung, Daniel Keita-Ruel (71.) sorgte für Fürths Anschlusstreffer. Sandhausen kletterte damit auf Rang acht der Tabelle und zog auch an den Fürthern vorbei. Seine bislang beste Zweitliga-Saison spielte der Klub in der Saison 2016/17, die Sandhausen als Zehnter abschloss.

Sandhausen präsentierte sich in der ersten Halbzeit gut organisiert und effektiv, Fürth wirkte nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg nicht sicher. Auch in Hälfte zwei fiel den Franken lange wenig ein, Keita-Ruels Treffer per Kopf sorgte aber noch mal für Spannung.