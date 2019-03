Sieg mit den Islanders: NHL-Goalie Greiss hält 33 Schüsse

New York (SID) - Nationaltorhüter Thomas Greiss ist mit seinen New York Islanders weiter im Rennen um den Sieg in der Metropolitan Division der Eishockey-Profiliga NHL. Durch ein 2:1 gegen Rekordmeister Montreal Canadiens liegt der Tabellenzweite nach wie vor zwei Punkte hinter Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals, der 5:2 bei den Philadelphia Flyers gewann. Die Islanders haben ein Spiel weniger absolviert.

Sieg für Thomas Greiss und die Islanders © SID

Greiss wehrte 33 von 34 Schüssen ab, Anders Lee (58.) sorgte im Nassau Coliseum kurz vor Schluss für die Entscheidung. "Wir sind am Ende belohnt worden", sagte der Füssener Greiss: "Beide Teams sind hart rangegangen. Solche Spiele machen Spaß, jeder wirft alles rein." New York (89) hat jetzt acht Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Play-off-Platz. Diesen belegen derzeit die Canadiens (81).

Die Anaheim Ducks liegen derweil nach einem 1:6 bei den Arizona Coyotes zwölf Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz und werden die Meisterrunde mit ziemlicher Sicherheit verpassen. Verteidiger Korbinian Holzer blieb in exakt 13 Minuten Einsatzzeit für die Kalifornier ohne Scorerpunkt.