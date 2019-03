Sieg und Kugel für Paris, Ferstl zum Saisonabschluss auf Rang 14

Soldeu (SID) - Mit seinem sechsten Saisonsieg hat sich Dominik Paris (Italien) nach WM-Gold im Super-G auch den Weltcup-Titel in dieser Disziplin gesichert. Der 29-Jährige beendete beim Weltcup-Finale in Soldeu im Kleinstaat Andorra die Dominanz der norwegischen Skirennläufer: Seit 2012 hatten stets Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud oder Aleksander Aamodt Kilde den Super-G-Weltcup gewonnen.

Dominik Paris hat den Super-G-Weltcuptitel gewonnen © SID

Paris hatte am Vortag trotz seines vierten Abfahrtssiegs in diesem Winter die Kristallkugel in der Königsdisziplin dem Schweizer Beat Feuz überlassen müssen. Nach seinem Erfolg im Super-G vor Mauro Caviezel (Schweiz/+0,15 Sekunden) lag er am Ende 84 Punkte vor dem zum Abschluss drittplatzierten Vincent Kriechmayr (Österreich/+0,44). Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl (Hammer) belegte in seinem letzten Saisonrennen Rang 14.