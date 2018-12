Siege für NBA-Profis Theis und Hartenstein

New York (SID) - Die deutschen Basketball-Stars Daniel Theis und Isaiah Hartenstein befinden sich mit ihren Teams in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter auf dem Erfolgsweg. Theis feierte mit Rekordmeister Boston Celtics durch ein 118:109 bei den Minnesota Timberwolves den dritten Sieg nacheinander, während Hartenstein und den Houston Rockets mit einem 121:105 gegen Ex-Champion Chicago Bulls der zweite Sieg in Folge gelang.

Mit Boston erfolgreich: Daniel Theis © SID

Theis, der den Celtics zu Saisonbeginn wegen einer Verletzung noch gefehlt hatte, erzielte vier Punkte gegen die Timberwolves. Boston festigte durch seinen siebten Auswärtssieg im Osten seinen sechsten Platz in den Play-off-Rängen.

Direkten Kontakt zu den Play-off-Plätzen stellten Hartensteins Rockets her. Beim fünften Heimerfolg der Texaner stand Hartenstein 2:56 Minuten auf dem Parkett, allerdings ging der 20-Jährige dabei leer aus.

Unterdessen blieb Superstar Stephen Curry bei seinem Comeback für Titelverteidiger Golden State Warriors ein Erfolg verwehrt. Zwar erzielte der 30-Jährige nach elf Spielen Zwangspause wegen einer Leistenverletzung beim 102:111 des NBA-Champions bei den Detroit Pistons auf Anhieb wieder 27 Punkte, konnte damit jedoch die zweite Niederlage seines Teams nacheinander nicht verhindern.