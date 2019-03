Siege für deutsche Fechter: Degen-Frauen gewinnen in China, Hartung jubelt in Budapest

Köln (SID) - Genau 16 Monate vor dem Start der Olympischen Spiele 2020 in Tokio haben die deutschen Fechter mit Weltcup-Erfolgen aufhorchen lassen. Am Samstag unterstrich Säbel-Europameister Max Hartung (Dormagen) seine Topform mit dem Sieg in Budapest, das Team der Degenfechterinnen gewann zudem den Wettbewerb im chinesischen Chengdu. Kurz vor dem Start der Olympia-Qualifikation war es für Hartung und die deutschen Frauen das jeweils beste Ergebnis der Saison.

Max Hartung (r.) belegte in Kairo den sechsten Rang © SID

"Die Fechterinnen haben auf Weltspitzenniveau gefochten und wenige taktische Fehler gemacht", sagte Bundestrainer Dominik Csobo: "Sie haben konzentriert gearbeitet und hohe Rückstände aufgeholt."

Alexandra Ndolo, Alexandra Ehler, Ricarda Multerer (alle Leverkusen) und Beate Christmann (Tauberbischofsheim) hatten sich im Finale gegen Estland durchgesetzt (45:39). "Ich bin nicht überrascht, dass sie gewinnen", sagte Sportdirektor Sven Ressel: "Ich habe darauf gewartet, dass sie endlich ihr volles Potenzial abrufen, denn das haben sie bei den vergangenen Wettkämpfen nie gemacht."

Hartung besiegte im Finale den Südkoreaner Oh Sanguk 15:12. Auf dem Weg zum zweiten Weltcup-Sieg seiner Karriere hatte sich der Team-Weltmeister von 2014 im Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Eli Dershwitz aus den USA ebenfalls mit 15:12 durchgesetzt.

In diesem Jahr hatte der 29-Jährige bereits mit Topplatzierungen geglänzt. Bei den Weltcups in Padua und Warschau hatte er jeweils den dritten Rang belegt. Beim Grand Prix in Kairo wurde er Sechster.