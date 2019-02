Siege für deutsche NHL-Cracks - Kühnhackl und Greiss trumpfen mit Islanders auf

Chicago (SID) - Die deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss haben die New York Islanders in der Eishockey-Profiliga NHL zurück in die Erfolgsspur gebracht. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Kühnhackl, der erst vor fünf Tagen sein Comeback nach mehrwöchiger Pause gegeben hatte, steuerte einen Assist zum 3:0 bei den Columbus Blue Jackets bei.

Tom Kühnhackl mit einem Assist beim 6:3 gegen Ottawa © SID

Keeper Greiss hielt seinen Kasten über die gesamten 60 Minuten sauber. New York gehört mit nunmehr 34 Siegen und 74 Punkten weiter zu den Topteams der Liga und ist Dritter der Eastern Conference.

Auch Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Chicago Blackhawks beim 5:2 gegen die New Jersey Devils den nächsten Erfolg eingefahren. Zwei Tage nach der Niederlage bei den Boston Bruins (3:6) war es der achte Sieg in den vergangenen neun Spielen.

Kahun stand gute 16 Minuten auf dem Eis, schoss zwei Mal auf das Tor - blieb aber ohne Treffer oder Assist. Chicago liegt mit 57 Punkten in der Western Conference auf Rang elf.

Der deutsche Torhüter Philipp Grubauer und seine Colorado Avalanche feierten ebenfalls einen Sieg. Das 4:1 bei den Winnipeg Jets war der erste Erfolg nach zuvor acht Pleiten in Folge. NHL-Champion Grubauer, der in der Vorsaison mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen hatte, kam allerdings nicht zum Einsatz. Colorado liegt im Westen punktgleich mit Chicago auf dem zehnten Rang.