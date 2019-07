Siegemund folgt Kerber in Runde zwei

Wimbledon (SID) - Laura Siegemund (Metzingen) hat erstmals in ihrer Karriere die zweite Runde in Wimbledon erreicht. Die 31-Jährige bezwang die britische Wildcard-Starterin Katie Swan 6:2, 6:4 und meisterte damit als zweite Deutsche ihre Auftakthürde beim Grand-Slam-Turnier in London. Kurz zuvor hatte Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) das deutsche Duell mit Tatjana Maria (Bad Saulgau) gewonnen.

Siegemund steht in Wimbledon in Runde zwei © SID

Für Siegemund war es der erste Sieg bei dem traditionsreichen Rasen-Major. 2015 und 2016 war sie jeweils in Runde eins gescheitert, hatte seitdem aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme nicht mehr im Hauptfeld gestanden. Nach 1:13 Stunden beendete Siegemund das Match mit einem Ass. Ihre nächste Gegnerin ist nun am Donnerstag Barbora Strycova aus Tschechien.