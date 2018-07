Siegemund im Viertelfinale von Bukarest

Bukarest (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Bukarest das Viertelfinale erreicht. Die 30-Jährige aus Metzingen gewann nach einer Regenunterbrechung gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova 6:4, 3:6, 6:2. In der Runde der letzten Acht trifft Siegemund auf die Amerikanerin Claire Liu oder die an Nummer vier gesetzte Kroatin Petra Martic.

WTA-Turnier: Laura Siegemund steht im Viertelfinale © SID

Siegemund, die in ihrer Karriere bisher zwei Turniere auf der WTA-Tour gewann, ist beim mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier in der rumänischen Hauptstadt die einzige deutsche Starterin.