Siegemund und Maria scheitern früh

Auckland (SID) - Laura Siegemund und Tatjana Maria haben einen Fehlstart ins neue Tennis-Jahr hingelegt. Maria (Bad Saulgau) scheiterte beim WTA-Turnier in Shenzhen/China in der ersten Runde mit 6:3, 3:6, 1:6 an der Weißrussin Aryna Sabalenka. Für Siegemund (Metzingen) war in Auckland/Neuseeland sogar schon in der Qualifikation Endstation. Sie unterlag Bianca Andreescu aus Kanada ebenfalls in drei Sätzen 6:3, 3:6, 3:6.