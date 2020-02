Siegemund verliert gegen Weltranglistenerste Barty klar

Köln (SID) - Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (Metzingen) hat beim WTA-Turnier in Doha eine Überraschung deutlich verpasst. Die 31-Jährige unterlag in der zweiten Runde der mit 3,2 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung der australischen Weltranglistenersten Ashleigh Barty 3:6, 2:6.

Laura Siegemund ist in Stuttgart ausgeschieden © SID

Die Amerikanerin Sofia Kenin verlor unterdessen auch ihr zweites Turniermatch seit ihrem Sieg bei den Australian Open im Januar. Gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska unterlag Kenin, die in der ersten Runde ein Freilos hatte, mit 3:6, 6:7 (4:7). Schon in der Vorwoche hatte Kenin in Dubai in ihrem Auftaktmatch gegen die Kasachin Jelena Rybakina verloren.

Siegemund nahm im zweiten Satz der amtierenden French-Open-Titelträgerin Barty zwar zweimal den Aufschlag ab, verlor ihn allerdings selbst viermal. Nach 1:14 Stunden verwandelte Barty ihren ersten Matchball.

Die im WTA-Ranking auf Platz 68 geführte Siegemund, die über zwei Siege in der Qualifikation ins Hauptfeld gelangt war, hatte in der ersten Runde die Kasachin Jaroslawa Schwedowa ohne Probleme bezwungen. In Doha war sie die einzige verbliebene deutsche Spielerin, nachdem Julia Görges (Bad Oldesloe) an ihrer Auftaktgegnerin Maria Sakkari aus Griechenland gescheitert war.