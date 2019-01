Siegemund verliert in Runde zwei - nur noch Kerber im Turnier

Melbourne (SID) - Laura Siegemund ist zwei Tage nach ihrem überraschenden Auftaktsieg in Melbourne in der zweiten Runde der Australian Open ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Metzingen unterlag Hsieh Su-Wei (Taiwan/Nr. 28) nach 1:33 Stunden 3:6, 4:6. Damit ist Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2), die am Freitag ihr Drittrundenmatch bestreitet, die letzte deutsche Spielerin im Turnier.

Siegemund vergibt gegen Hsieh zu viele Chancen

Siegemund war am Dienstag gegen die ehemalige Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka (Weißrussland) ihr erster Grand-Slam-Sieg nach dem im Mai 2017 erlittenen Kreuzbandriss gelungen. Gegen die trickreiche Hsieh, mit der Siegemund in der Vergangenheit ab und zu gemeinsam im Doppel angetreten war, vergab sie zu viele Chancen. Alleine acht Breakbälle ließ Siegemund liegen.

Sechs deutsche Spielerinnen hatten sich für das erste Majorturnier der Saison qualifiziert. Vor Siegemund waren bereits Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 14), Andrea Petkovic (Darmstadt), Mona Barthel (Neumünster) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) ausgeschieden. Kerber trifft nach zwei klaren Siegen an ihrem 31. Geburtstag auf die australische Außenseiterin Kimberly Birrell.