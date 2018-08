Siegemund verliert zum Auftakt in New Haven

New Haven (SID) - Tennisprofi Laura Siegemund (Metzingen) hat ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in New Haven/Connecticut verloren. Die letztjährige Stuttgart-Siegerin unterlag der Britin Johanna Konta nach 1:46 Stunden mit 2:6, 5:7.

WTA-Turnier: Laura Siegemund steht im Viertelfinale © SID

Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges (Bad Oldesloe) ist damit bei der Generalprobe für die US Open (ab 27. August) die einzige deutsche Vertreterin im Achtelfinale. In der Runde der letzten 16 trifft die 29-Jährige entweder auf Danielle Collins (USA) oder Dajana Jastremska (UKR). Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) pausiert in der Woche vor den US Open.