Siegemund vor Achtelfinale gegen Badosa: "Werde sie nicht unterschätzen"

Paris (SID) - Auf dem Papier scheint es eine lösbare Aufgabe zu sein, doch Laura Siegemund will ihre Achtelfinal-Gegnerin Paula Badosa bei den French Open in Paris auf keinen Fall unterschätzen. "Den Fehler sollte man nie machen", sagte die 32-Jährige nach ihrem 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 gegen die an Nummer 17 gesetzte Kroatin Petra Martic: "Man hat vielleicht mehr Ehrfurcht vor anderen Namen, aber ich will nicht den Fehler machen zu denken, es wäre ein leichtes Match."

Voll konzentriert vor dem Achtelfinale: Laura Siegemund © SID

Die 22-jährige Badosa ist die aktuelle Nummer 87 der Welt und die Nummer vier in Spanien hinter Garbine Muguruza, Sara Sorribes Tormo und Carla Suarez Navarro. Vor Paris war ein Zweitrunden-Auftritt bei den Australian Open 2020 ihr bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier. "Aber", gab Siegemund, selbst die Nummer 66 der Welt, zu bedenken: "Es hat einen Grund, dass sie hier im Achtelfinale steht."

Auf ihre Rückenprobleme, die sie am Freitag zur Aufgabe im Doppel mit Wera Swonarewa (Russland) gezwungen hatten, wollte Siegemund vor dem Achtelfinale gegen Badosa nicht näher eingehen: "Es ist halt so, dass ich die kommende Woche überstehen muss, da muss ich jetzt einfach durch, da gibt es keine akute gute Lösung." Sie wolle das Problem aber "nicht näher ausbreiten. Es ist was im unteren Rücken, das ist halt die Belastung, und wenn die weitergeht, geht auch das Problem nicht weg".