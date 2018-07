Siegemund zieht ins Viertelfinale von Moskau ein

Moskau (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist beim WTA-Turnier in Moskau ins Viertelfinale eingezogen. Die letztjährige Stuttgart-Siegerin gewann im Achtelfinale 6:0,6:3 gegen Kateryna Koslowa aus der Ukraine. Im Viertelfinale trifft die 30-Jährige auf die an Nummer zwei gesetzte Russin Daria Kassatkina oder Tamara Zidansk (Slowenien), die in der ersten Runde Antonia Lottner (Düsseldorf) bezwungen hatte.

Siegemund scheitert in Rom bereits in der ersten Runde © SID

Am Vortag hatte bereits Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges (Bad Oldesloe) das Viertelfinale erreicht. Auf dem Weg zur angestrebten erfolgreichen Titelverteidigung bezwang die 29-Jährige die Russin Natalja Wichljanzewa 6:2, 7:6 (7:2) und trifft in der Runde der letzten Acht auf die Slowakin Olga Danilovic.