Sieger von 1973 gewinnt virtuelles Kentucky Derby

München (SID) - Ein virtuelles Rennen zwischen den schnellsten Pferden der Galoppsport-Geschichte als Ersatzprogramm für das wegen Corona verschobene 146. Kentucky Derby: Insgesamt 13 Triple-Crown-Champions traten in einem computersimulierten Wettbewerb gegeneinander an, den Sieg holte sich Secretariat genau 47 Jahre nach dem Triumph im echten Leben auf der legendären Rennbahn Churchill Downs in Louisville.

Der Sieger von 1973 gewann virtuelles Kentucky Derby © SID

Auf dem zweiten Platz landete Citation, Gewinner 1948, vor Affirmed, Sieger im Jahr 1978. Das Kentucky Derby war zuletzt auf den 5. September verschoben worden. Beim animierten Rennen ergaben historische Ergebnisse, Expertenmeinungen sowie Datenalgorithmen eine Gewinn-Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Pferd.

Das Rennen war Teil einer dreistündigen Übertragung auf NBC. Fans konnten zwar nicht auf den Rennsieger wetten, allerdings wurden Tipps gegen eine Spende im Kampf gegen die Corona-Pandemie angenommen.

Das seit 1875 existierende Kentucky-Derby ist das erste Rennen der traditionsreichen US-Triple-Crown-Serie. Die weiteren Wettbewerbe sind das Preakness Stakes in Baltimore sowie das Belmont Stakes in New York.