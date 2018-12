Siegesserie von Schröder und Co. gerissen - Bonga-Debüt bei Lakers

New York (SID) - Die Erfolgsserie des deutschen Basketball-Nationalspielers Dennis Schröder mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist gerissen. Nach vier Siegen in Folge musste sich das Team des Braunschweigers bei Ex-Meister Chicago Bulls mit 112:114 erstmals wieder geschlagen geben. Unterdessen feierte die deutsche Hoffnung Isaac Bonga bei den Los Angeles Lakers bei der 120:133-Auswärtsniederlage gegen die San Antonio Spurs sein Debüt in der stärksten Liga der Welt.

Bonga stand knapp acht Minuten auf dem Feld © SID

Schröder konnte die achte Niederlage seiner Mannschaft im 24. Saisonspiel mit seinen 19 Punkten nicht verhindern. Erfolgreichste Werfer der Gäste, die im Westen als Tabellenvierter auf Play-off-Kurs liegen, waren Superstar Russell Westbrook mit 24 Zählern und Steven Adams mit 21 Punkten.

Bongas NBA-Einstand stand unter keinem guten Stern. Die Mannschaft des erst kürzlich aus dem Farmteam der Kalifornier zu den Profis beförderten Ex-Frankfurters ging bei den Spurs erstmals nach vier Siegen in Serie wieder als Verlierer aus der Halle. Bonga stand dabei insgesamt 67 Sekunden auf dem Parkett, blieb aber ohne zählbaren Erfolg. Im Gegensatz zu dem 19-Jährigen gehörte Moritz Wagner, der kürzlich seine ersten Punkte in der NBA gefeiert hatte, nicht zum Kader der Lakers. Das Team um Superstar LeBron James belegt im Westen zwei Plätze hinter Oklahoma Rang sechs.