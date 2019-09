Siegtor nach Pfiffen: Neymar will "neues Kapitel aufschlagen"

Paris (SID) - Geht es nach Neymar, soll das Traum-Comeback des Fußball-Superstars bei Paris St. Germain nach dem Wechsel-Theater alle Kritiker verstummen lassen. "Ich habe deutlich gemacht, dass ich nichts gegen die Fans habe, nichts gegen Paris St. Germain als Verein", sagte er nach seinem späten Siegtreffer beim 1:0 (0:0) gegen Racing Straßburg am Samstag: "Jeder weiß, dass ich gehen wollte. Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute bin ich ein PSG-Spieler und werde alles auf dem Platz geben."

Ausgepfiffen von den eigenen Fans: Matchwinner Neymar © SID

Der 27-Jährige hatte am 5. Spieltag der Ligue 1 in der Nachspielzeit per Fallrückzieher getroffen - in seinem ersten Spiel für den französischen Meister seit vier Monaten. In der Zwischenzeit hatte der 222-Millionen-Euro-Mann nur noch mit seiner Verletzung, Vergewaltigungsvorwürfen und Wechselabsichten für Schlagzeilen gesorgt und wurde bei seiner Rückkehr in den Prinzenpark von einem Teil der PSG-Anhänger lautstark ausgepfiffen und beleidigt.