Silverstone: MotoGP-Rennen auf 12.30 Uhr verlegt

Köln (SID) - Aufgrund schlechter Wetterprognosen wird das zwölfte Saisonrennen der Motorrad-Königsklasse MotoGP in Silverstone am Sonntag früher beginnen. Der Start ist nun für 12.30 Uhr und nicht mehr für 14.00 Uhr (beide MESZ) geplant. Dies teilte die MotoGP am Samstagabend mit.

MotoGP: Wettervorhersage führt zu veränderter Startzeit © SID

Stattdessen beginnt um 14.00 Uhr nun das Moto3-Rennen, die Moto2 fährt unverändert um 15.30 Uhr.