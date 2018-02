Simbabwes Volksheldin Coventry neue Vorsitzende der IOC-Athletenkommission

Pyeongchang (SID) - Schwimmerin Kirsty Coventry (34) aus Simbabwe wird neue Vorsitzende der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees. Die fünfmalige Olympia-Starterin (2000 bis 2016) tritt an der Kommissionsspitze und damit auch als IOC-Exekutivmitglied die Nachfolge der kanadischen Eishockeyspielerin Angela Ruggiero an, die nach acht Jahren in der Kommission und zwei Jahren als Vorsitzende aus dem Gremium ausscheidet.

Olympische Ringe © SID

Coventry ist in Simbabwe eine Volksheldin. 2004 wurde sie über 200 Meter Rücken erste Olympiasiegerin des südafrikanischen Landes in einer Einzelkonkurrenz. Mit insgesamt sieben Medaillen (2/4/1) ist sie erfolgreichste afrikanische Sportlerin in der olympischen Geschichte.