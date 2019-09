Singapur-Qualifying: Ricciardo nachträglich disqualifiziert

Singapur (SID) - Der australische Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo hat seinen achten Startplatz beim Großen Preis von Singapur verloren. Der Renault-Teamkollege von Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde nach dem Qualifying disqualifiziert, da aus dem Energierückgewinnungssystem seines Wagens (MGU-K) mehr als die maximal erlaubten 120 Kilowatt flossen.

Ricciardo wurde disqualifiziert © SID

Die MGU-K ist Teil des Hybrid-Antriebsstrangs, der kinetische Energie in Strom umwandelt. Wegen des von den Stewards festgestellten Verstoßes wurden alle Rundenzeiten von Ricciardo gestrichen.

Der 30-Jährige darf am Rennen am Sonntag (14.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) teilnehmen. Es steht aber noch nicht fest, ob Ricciardo am Ende des Feldes oder in der Boxengasse starten muss.