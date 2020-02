Single-Mixed-Staffel: Preuß und Lesser holen Silber

München (SID) - Franziska Preuß (Haag) und Erik Lesser (Frankenhain) haben bei der Biathlon-WM in Antholz nach einer bärenstarken Leistung in der Single-Mixed-Staffel Silber geholt. Das deutsche Duo musste sich über 2x6 + 1,5 km nur den überragenden Norwegern geschlagen geben. Es war die dritte Medaille für den Deutschen Skiverband (DSV) in Antholz. Zuvor hatten Denise Herrmann (Oberwiesenthal) in der Verfolgung und Vanessa Hinz (Schliersee) im Einzel Silber gewonnen.

Preuß und Lesser holen Silber © SID

Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu Röiseland triumphierte in 34:19,9 Minuten (0 Strafrunden + 6 Nachlader) vor Preuß und Lesser (0+5), die 17,6 Sekunden zurücklagen. Dritter wurde Frankreich (0+4/29,8 Sekunden zurück).

Für Lesser war es der erste WM-Einsatz, nachdem er zuletzt wegen Formschwäche sogar aus dem Weltcupteam gestrichen worden war. Der 31-Jährige rechtfertigte aber das in ihn gesetzte Vertrauen.

Am Freitag ist Ruhetag in Antholz. Die Staffeln am Samstag und die Massenstartrennen am Sonntag schließen die Wettkämpfe in Südtirol ab.