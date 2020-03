Sitzvolleyballerinnen nicht bei Paralympics dabei

Köln (SID) - Die deutschen Sitzvolleyballerinnen haben die Teilnahme an den Paralympics in Tokio (25. August bis 6. September) verpasst. Das Team von Trainer Christoph Herzog unterlag im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Halifax/Kanada der Ukraine trotz einer 2:0-Satzführung noch 2:3.

Die deutschen verlieren gegen Ukraine mit 2:3 © SID

Das letzte Paralympics-Ticket ging an die Gastgeberinnen, die im Finale gegen die Ukraine 3:0 gewannen. Das deutsche Team schloss nach einer 2:3-Niederlage gegen Slowenien das Turnier auf Platz vier ab.