Skeleton: Hermann beendet Sieglos-Serie

Calgary (SID) - Skeleton-Pilotin Tina Hermann (Königssee) hat bei der Generalprobe für die WM in Whistler ihre Durststrecke beendet. Die ehemalige Weltmeisterin feierte beim Weltcupfinale in Calgary am Samstag ihren ersten Sieg seit gut zwei Jahren und kletterte im Gesamtklassement noch auf Rang zwei. Im ersten von zwei Rennen in Kanada war Hermann am Freitag (Ortszeit) bereits auf den zweiten Platz gefahren.

Tina Hermann in Calgary auf Rang zwei © SID

Die Kristallkugel für die beste Pilotin der Saison war Jelena Nikitina nicht zu nehmen, sie belegte in Kanada die Plätze vier und fünf. Nikitina ist damit die erste Russin, die den Skeleton-Gesamtweltcup gewinnt.

Ihr Triumph war am letzten Weltcup-Wochenende der Saison kaum noch gefährdet, weil die zuletzt härteste Verfolgerin nicht am Start war: Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling (Winterberg) fehlte aus familiären Gründen.

Der Sieg im ersten Rennen am Freitag ging an die Lokalmatadorin Mirela Rahneva, Sophia Griebel (Suhl) musste sich zum Abschluss mit zwei neunten Rängen begnügen. In Calgary wurden zwei Rennen ausgetragen, weil der Weltcup am Königssee Anfang Januar starkem Schneetreiben zum Opfer gefallen war.

Bei den Männern fuhr Axel Jungk (Oberbärenburg) am Freitag beim Sieg des Gesamtweltcupführenden Alexander Tretjakow (Russland) als bester Deutscher auf den siebten Platz. Christopher Grotheer (Oberhof) wurde Neunter, Kilian von Schleinitz (Königssee) belegte Rang 20. Am Sonntag (16.30 Uhr MEZ) gehen die Männer zum Weltcup-Finale in die Bahn, am 7. und 8. März steigt dann die WM in Whistler.