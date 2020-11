Skeleton: Hermann und Gassner erneut deutsche Meister

Winterberg (SID) - Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) und der WM-Dritte Alexander Gassner (Winterberg) haben ihre Titel bei den deutschen Skeleton-Meisterschaften erfolgreich verteidigt. Hermann setzte sich am Samstag in Winterberg vor Jacqueline Lölling durch, auf der Heimbahn ihrer Dauerrivalin hatte sie nach zwei Läufen zwei Zehntelsekunden Vorsprung. Bei den Männern lag lediglich eine Hundertstelsekunde zwischen Lokalmatador Gassner und Weltmeister Christopher Grotheer (Oberhof) auf Rang zwei.

Christian Baude ist neuer Skeleton-Nationaltrainer © SID

Für Hermann war es der vierte deutsche Meistertitel und bereits der dritte in Serie, auch Gassner gewann zum insgesamt vierten Mal. Am Montag wird der neue Bundestrainer Christian Baude seinen Kader für den anstehenden Weltcup-Winter benennen. Gesetzt sind nur die Weltmeister Hermann und Grotheer, die Saison beginnt am 21./22. November im lettischen Sigulda.