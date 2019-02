Skeleton: Jungk Fünfter in Lake Placid

Lake Placid (SID) - Die deutschen Skeleton-Männer haben beim ersten Übersee-Weltcup des Winters das Podium verpasst. Beim Sieg des Russen Alexander Tretjakow in Lake Placid landete Vizeweltmeister Axel Jungk (Oberbärenburg) auf dem fünften Rang. Knapp drei Wochen vor den WM-Rennen im kanadischen Whistler tun sich die deutschen Männer weiterhin schwer, mit der absoluten Weltspitze mitzuhalten.

Jungk erreichte beim Weltcup in Lake Placid Platz fünf © SID

Diese bildet derzeit Tretjakow, der Olympiasieger von 2014 übernahm durch seinen dritten Saisonsieg auch wieder die Führung im Gesamtweltcup. Der 33-Jährige gewann am Samstag vor Rekordweltmeister Martins Dukurs (Lettland) und Olympiasieger Yun Sung Bin (Südkorea). Tretjakow war nach dem Olympiasieg in Sotschi vom Internationalen Olympischen Komitee wegen Beteiligung am Staatsdopingsystem die Goldmedaille aberkannt worden. Der Russe klagte aber vor dem Internationalen Sport-Gerichtshof CAS erfolgreich gegen die Sanktion.

Christopher Grotheer (Oberhof) fuhr in Lake Placid gleich hinter Jungk auf Rang sechs, Felix Kiesinger (Königssee) wurde Elfter.

Am kommenden Wochenende steht noch das Weltcup-Finale in Calgary auf dem Programm. Bei der WM auf der schwierigen Bahn in Whistler läuft dann alles auf einen Dreikampf zwischen Tretjakow, Dukurs und Yun hinaus. Jungk, der die beiden einzigen Podest-Ergebnisse der deutschen Männer in diesem Winter einfuhr, war 2017 auf der Heimbahn am Königssee zu WM-Silber gefahren.

Für die seit Jahren deutlich erfolgreicheren deutschen Frauen holte Jacqueline Lölling schon am Freitag den Sieg in Lake Placid. Die Olympiazweite gewann zeitgleich mit ihrer Rivalin Jelena Nikitina (Russland) und darf weiter auf ihren dritten Triumph im Gesamtweltcup in Serie hoffen. Die Gesamtwertung führt aber weiterhin Nikitina an.