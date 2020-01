Skeleton: Lölling holt Rang drei in La Plagne

Köln (SID) - Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling (Winterberg) hat auch beim vierten Weltcup der Saison ihre Gesamtführung erfolgreich verteidigt. Die Olympia-Zweite fuhr am Freitag im französischen La Plagne auf den dritten Rang, 0,86 Sekunden fehlten nach zwei Läufen auf die herausragende Siegerin Jelena Nikitina aus Russland. Janine Flock (+0,65) aus Österreich wurde Zweite und bleibt im Klassement damit knapp hinter Lölling.

Skeleton: Lölling verteidigt ihre Weltcup-Gesamtführung © SID

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee/+1,10), am vergangenen Wochenende siegreich in Winterberg, landete in La Plagne auf Rang fünf. Für Sophia Griebel (Suhl/+1,41) war der sechste Platz ihr bestes Saisonergebnis. An der Spitze der Gesamtwertung zeichnet sich ein Vierkampf zwischen Lölling (827 Punkte), Flock (820), Nikitina (794) und Hermann (785) ab.