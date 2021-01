Ski Alpin: Drittes Weltcup-Rennen im Val di Fassa

Köln (SID) - Im Val di Fassa/Italien wird Ende Februar ein weiteres Weltcup-Rennen der alpinen Skirennläuferinnen stattfinden. Der Weltverband FIS verlegte am Montag auch den am 6. Dezember in St. Moritz/Schweiz ausgefallenen Super-G dorthin. Das Val di Fassa hatte bereits die ursprünglich als Olympia-Generalprobe in Yanqing nördlich von Peking vorgesehenen Rennen übernommen.

Auch Super-G nach Val di Fassa verlegt © SID

Gefahren wird auf der Piste La Volata am 26., 27. und 28. Februar (Super-G, Abfahrt, Super-G).