Ski Alpin: Entscheidung über Austragung der Weltcupfinals in Cortina d'Ampezzo am Freitag

Köln (SID) - Der internationale Skiverband FIS entscheidet am Freitag, ob die alpinen Weltcupfinals im italienischen Cortina d'Ampezzo (18. bis 22. März) stattfinden. Das teilte die FIS nach einer Notfall-Telefonkonferenz am Montag mit und folgte damit der Bitte der italienischen Wintersport-Föderation FISI, das nächste Treffen der lokalen Behörden abzuwarten, das für Freitag angesetzt ist.

Weltcup in Cortina d'Ampezzo: Entscheidung am Freitag © SID

Die weiteren Rennen im Wettkampfkalender der FIS werden nach aktuellem Stand stattfinden. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte FIS-Renndirektor Markus Waldner dem schwedischen Fernsehsender SVT mitgeteilt, dass die Rennen in Cortina d'Ampezzo ohne Zuschauer stattfinden werden.

Cortina liegt in der Region Venetien, die stark vom Ausbruch des Virus betroffen ist. Das Coronavirus forderte in Italien bereits 34 Todesopfer. In Italien wurden zahlreichen Sportevents abgesagt, in der Serie A konnten am Wochenende nur vier Begegnungen stattfinden.