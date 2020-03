Ski Alpin: Entscheidung über Weltcupfinals erst am Samstag

Köln (SID) - Der internationale Skiverband FIS hat die Entscheidung, ob die alpinen Weltcupfinals in Cortina d'Ampezzo (18. bis 22. März) stattfinden werden, um einen Tag auf Samstagmorgen verschoben. Demnach will sich die FIS um 9.00 Uhr äußern. Ursprünglich sollte über die Austragung der Wettkämpfe in der vom Coronavirus betroffenen Region am Freitag entschieden werden.

Ski Alpin: Entscheidung am Samstag © SID

Die Epidemie forderte in Italien bereits 148 Todesopfer. Aufgrund des Virus wurden zahlreiche Sportevents abgesagt, darunter unter anderem die Radsport-Klassiker Mailand-Sanremo und Tirreno-Adriatico. Zudem sollen alle großen Sportveranstaltungen bis Anfang April ohne Zuschauer ausgetragen werden.