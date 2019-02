Ski Alpin: Kreuzbandriss bei Marco Schwarz

Bansko (SID) - Der österreichische Skirennläufer Marco Schwarz hat sich bei einem Sturz im Super-G der Kombination im bulgarischen Bansko schwer am Knie verletzt und muss seine Saison vorzeitig beenden. Der 23-Jährige, der bei der WM in Are drei Medaillen gewonnen hatte, zog sich einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im linken Knie zu. Das ergab eine Untersuchung in einer Klinik in Innsbruck.

Skirennläufer Marco Schwarz muss die Saison beenden © SID

Der frühere Weltmeister Hannes Reichelt (38) erlitt bei einem Sturz im selben Rennen ein Schleudertrauma, eine leichte Gehirnerschütterung und eine Knieprellung. Ob Reichelt bei den kommenden Speedrennen in Kvitfjell/Norwegen antreten kann, soll kurzfristig entschieden werden.