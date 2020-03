Ski Alpin: Weltcupfinals wegen Coronavirus abgesagt

Köln (SID) - Die alpinen Weltcupfinals in Cortina d'Ampezzo werden infolge der Coronavirus-Epidemie abgesagt. Diese Entscheidung bestätigte der italienische Skiverband am Freitagabend. Ursprünglich sollten die Wettkämpfe in der vom Virus besonders stark betroffenen Region Venetien zwischen dem 18. und 22. März ausgetragen werden.

Ski Alpin: Entscheidung am Samstag © SID

Kurz zuvor hatte der internationale Skiverband FIS angekündigt, am Samstagmorgen eine Entscheidung über die Austragung der Wettkämpfe bekannt zu geben. Das Weltcup-Finale hätte auch die Generalprobe für die WM 2021 in Cortina sein sollen.

Die Epidemie forderte in Italien bereits 148 Todesopfer. Aufgrund des Virus wurden zahlreiche Sportevents abgesagt, darunter unter anderem die Radsport-Klassiker Mailand-Sanremo und Tirreno-Adriatico. Zudem sollen alle großen Sportveranstaltungen bis Anfang April ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Vor der letzten Abfahrt der Männer im norwegischen Kvitfjell steht durch die Absage der Schweizer Beat Feuz vorzeitig als Sieger der kleinen Kristallkugel fest. Der beste deutsche Abfahrer Thomas Dreßen hat sehr gute Chancen, seinen aktuell zweiten Platz erfolgreich zu verteidigen.