Ski-DM: Abfahrtstitel an Ferstl und Weidle

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Die Skirennläufer Josef Ferstl (Hammer) und Kira Weidle (Starnberg) sind ihrer Favoritenrolle in den Abfahrtsrennen der Internationalen Deutschen Meisterschaften der Alpinen in Garmisch-Partenkirchen gerecht geworden.

Erster Meistertitel in der Abfahrt für Josef Ferstl © SID

Ferstl (30), der im Januar auf der berühmten Streif in Kitzbühel den Super-G gewonnen hatte, setzte sich auf der Kandahar in 58,61 Sekunden vor Dominik Schwaiger (Königssee/+0,19) durch. Für Ferstl war es der erste Meistertitel in der Abfahrt, 2017 und 2018 hatte er im Super-G triumphiert, der in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag auf dem Programm steht.

Die 23-jährige Weidle, in der abgelaufenen Weltcup-Saison zweimal Dritte in der Abfahrt, feierte ihren zweiten DM-Titel in ihrer Lieblingsdisziplin nach 2016. In 1:01,42 Minuten verwies Weidle die Schellenbergerin Patrizia Dorsch um 0,59 Sekunden auf den zweiten Rang.